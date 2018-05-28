Боец ВСУ попал в плен террористов "ДНР": появилось видео допроса

Украинский военнослужащий, который пропал в зоне проведения ООС на Донбассе 24 мая, находится в плену террористов "ДНР".

Об этом сообщается в Facebook на странице 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады, в которой служил боец ВСУ.

"Из открытых источников информации стало известно о месте пребывания военнослужащего нашей части, который исчез 24 мая. Самое главное – что он жив, но согласно предварительно полученной информации, находится во вражеском плену", – написано в сообщении.

28 мая террористы "ДНР" опубликовали видео допроса с украинским военным. Сообщается, что он был задержан в Докучаевске на линии разграничения

"Из видео допроса военнослужащего ВСУ можно сделать вывод, что человек подвергся тяжелому психологическому воздействию, находится в стрессовом состоянии, говорит сбивчиво, имеет изможденный вид – вероятно, из-за длительного отсутствия сна или физических пыток. Тот факт, что военный утверждает об абсолютном отсутствии российских войск на территории Украины, указывает на то, что с 19-летним парнем поработали представители российских спецслужб", – говорится в сообщении бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе пропал морпех ВСУ. В штабе ООС сделали противоречивое заявление о его поисках.