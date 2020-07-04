Боец ВСУ получил сквозное ранение под Мариуполем, – штаб ООС

Один боец ВСУ получил ранение в результате обстрелов российско-оккупационных войск в субботу, 4 июля.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook. Бои развязались недалеко от населенного пункта Пищевик в Донецкой области.

"Враг открывал огонь по украинским защитникам из крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов один наш воин получил огнестрельное сквозное пулевое ранение", – сказано в заявлении.

Пострадавшего защитника оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

"Такие агрессивные действия российских оккупантов не остались безнаказанными. Огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность", – отметили в штабе ООС.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Берлине прошла встреча советников лидеров стран нормандского формата. Стороны не смогли договориться об особом статусе Донбасса, Москва обвинила в этом Киев.