Боец полка Кадырова проговорился, что воевал против Украины. Фото

Командир полка полиции спецназначения имени А. А. Кадырова Замид Чалаев признался, что принимал участие в боевых действиях на территории Украины.

В Instagram он опубликовал фото с военными наградами. Когда его спросили, где он воевал и за что получил награды, Чалаев ответил: "Был в Украине и Ливии, потом Сирия и Южная Осетия".

Замид Чалаев

Однако состоянием на вечер 27 июля данного фото, и, соответственно, комментариев, в профиле Чалаева нет.

Примечательно, что в своем профиле в Instagram Чалаев очень активно публикует фото главы Чечни Рамзана Кадырова, а также главы РФ Владимира Путина, всячески выражая им свою поддержку.

Как писал OBOZREVATEL, после объявленного режима тишины на Донбассе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может гарантировать прекращение огня. По его словам, РФ якобы не является участником событий на востоке Украины, которые он в очередной раз окрестил "конфликтом".