Командир полка полиции спецназначения имени А. А. Кадырова Замид Чалаев признался, что принимал участие в боевых действиях на территории Украины.

В Instagram он опубликовал фото с военными наградами. Когда его спросили, где он воевал и за что получил награды, Чалаев ответил: "Был в Украине и Ливии, потом Сирия и Южная Осетия".

Замид Чалаев

Боец полка Кадырова проговорился, что воевал против Украины. Фото

Однако состоянием на вечер 27 июля данного фото, и, соответственно, комментариев, в профиле Чалаева нет.

Примечательно, что в своем профиле в Instagram Чалаев очень активно публикует фото главы Чечни Рамзана Кадырова, а также главы РФ Владимира Путина, всячески выражая им свою поддержку.

Боец полка Кадырова проговорился, что воевал против Украины. Фото

Боец полка Кадырова проговорился, что воевал против Украины. Фото

Как писал OBOZREVATEL, после объявленного режима тишины на Донбассе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может гарантировать прекращение огня. По его словам, РФ якобы не является участником событий на востоке Украины, которые он в очередной раз окрестил "конфликтом".