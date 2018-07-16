Боец ООС покончил с собой после разговора с родными

Боец Операции Объединенных сил, проходивший службу в воинской части на территории Константиновки Донецкой области, покончил жизнь самоубийством.

Как рассказал журналистам первый заместитель начальника Константиновского отделения полиции Артем Кузнецов, солдату шел 21 год, передает местный сайт "Знамя индустрии".

По его словам, инцидент произошел на территории воинской части, где служил боец ООС. К такому отчаянному шагу парня, как сообщили в полиции, подтолкнули проблемы в семье.

Отмечается, что военный выстрелил себе в рот из автомата Калашникова после телефонного разговора с членами семьи. Расследованием деталей происшествия занялась военная прокуратура.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог объяснил волну суицидов в украинской армии.