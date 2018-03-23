Голодовка Савченко вызвала бурную реакцию бойца АТО

Поскольку в последнее время украинцы имели возможность "обозревать прекрасные округлившиеся формы седалищных мышц" внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко, голодовка пойдет ей на пользу.

"Особенно, если это будет голодовка на детском питании, как это было во время ее заключения в "Мордоре", - сказал "Обозревателю" боец АТО, артиллерист Андрей Кобзарь.

"Я считаю, что ее жировых запасов и отложений, насиженных в Верховной Раде, хватит на очень продолжительную голодовку", - добавил он.

"Как бы вы поступили на ее месте – если бы вам предъявили подобное обвинение и посадили в СИЗО?" - спросил "Обозреватель". "Прежде всего, я бы не занимался таким вещами. Это называется брать у врага оружие, чтобы свергать власть в своей – воюющей – стране. Это преступление. Я как военнослужащих резерва, патриот и сознательный гражданин никогда бы такого не делал. Если бы мне предложили что-то подобное, я немедленно проинформировал бы об этом компетентные органы. Что, собственно, и сделали нормальные офицеры, к которым она обратилась", - ответил Кобзарь.

Как писал "Обозреватель", 22 марта Верховная Рада Украины лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности. Она была арестована прямо в зале суда. Во время заседания Шевченковского районного суда Киева Савченко объявила голодовку.