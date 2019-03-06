"Б*ндеровцы и предатели!" Опубликованы уникальные кадры захвата Крыма

В Крыму с 24 ноября 2013 года, как и в Киеве, местные жители собирались на протесты и не расходились до середины марта, пока на полуострове не провели "референдум", а в Кремле не объявили о "присоединении" полуострова к России.

Журналисты "Крым.Реалии" развенчали миф о том, что все крымчане мечтали об аннексии, и опубликовали архивные кадры 2014 года, на которых представители крымского Евромайдана вспоминают минувшие события (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Ближе к "референдуму" активисты сталкивались с агрессией в свою сторону. О них говорили в эфирах местных телеканалов, называя "бандеровцами и предателями".

Неизвестные распространяли листовки, изображая их "предателями", а в центре Симферополя показывали видео, обвиняя участников Евромайдана в попытках внести разруху и экономический кризис.

После "референдума" преследования не закончились. Много активистов были вынуждены выехать на материковую часть Украины.

Журналисты обнародовали свидетельства участников тех событий, фото с митингов 2014-го в Крыму, на которых жители сопротивлялись приходу российской власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в компании Google начали отображать на карте Крым в качестве субъекта России.

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