МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Блуждающие минометы'': опубликовано редкое видео обстрела Донбасса террористами

2.7тЧитать материал на украинском

В сети опубликовали видео обстрела городов на Донбассе террористами в 2014 году.

Журналист Денис Казанский выложил в Twitter запись обстрелов минометов по Донецку и Луганску летом 2014 года из города Шахтерск (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Вот так выглядели те самые "блуждающие минометы", из которых обстреливали Донецк, Луганск и другие города Донбасса летом 2014. Только возили их не на мусоровозах, а на таких тентованых военных грузовиках "ополчения". Потому-то ни одну "ДРГ" так и не поймали", — написал он.

Новости
''Били ногами, сердце стало'': в ''ДНР'' показали видео с захваченным воином ВСУ

По словам пользователя Twitter Necro Mancer, обстрел происходил из миномета "Василек" около городского магазина "Лидер".

"В наш квартал в Луганске влетело 306 мин. Ближайшая линия фронта по прямой — 12 км. Убито 17 гражданских, 26 — ранены. А стекла вставляли сами. В 17-м приехали и вставили в подъездах. Мы и в 2014 году знали, какие твари нас обстреливаю", — добавил юзер Мармурин.

Александр Палий сообщил, что тогда они "одного поймали, оказался из Краснодарского края".

"Место подбирали в частном секторе между домами. А потом ответка приходила. Раша Тудей раньше местных на пожар прибегала", -— написал Александр Ляпин.

Террористы обстреливали из минометов города на Донбассе

Террористы обстреливали из минометов города на Донбассе

twitter

Террористы обстреливали из минометов города на Донбассе

Террористы обстреливали из минометов города на Донбассе

twitter

Террористы обстреливали из минометов города на Донбассе

Террористы обстреливали из минометов города на Донбассе

twitter

Террористы обстреливали из минометов города на Донбассе

Террористы обстреливали из минометов города на Донбассе

twitter

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что террористы "ДНР" поставили "мэром" Шахтерска титушку с Антимайдана.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
10
3
Смешно
0
Интересно
5
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Что вообще с этого видоса можно понять? Всякую шнягу подсовывают, главно по-эффектнее её описАть и дело в шляпе, виноваты ополченцы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Насколько мерзостная казларылая падаль...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги