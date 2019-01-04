''Блуждающие минометы'': опубликовано редкое видео обстрела Донбасса террористами

В сети опубликовали видео обстрела городов на Донбассе террористами в 2014 году.

Журналист Денис Казанский выложил в Twitter запись обстрелов минометов по Донецку и Луганску летом 2014 года из города Шахтерск (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Вот так выглядели те самые "блуждающие минометы", из которых обстреливали Донецк, Луганск и другие города Донбасса летом 2014. Только возили их не на мусоровозах, а на таких тентованых военных грузовиках "ополчения". Потому-то ни одну "ДРГ" так и не поймали", — написал он.

По словам пользователя Twitter Necro Mancer, обстрел происходил из миномета "Василек" около городского магазина "Лидер".

"В наш квартал в Луганске влетело 306 мин. Ближайшая линия фронта по прямой — 12 км. Убито 17 гражданских, 26 — ранены. А стекла вставляли сами. В 17-м приехали и вставили в подъездах. Мы и в 2014 году знали, какие твари нас обстреливаю", — добавил юзер Мармурин.

Александр Палий сообщил, что тогда они "одного поймали, оказался из Краснодарского края".

"Место подбирали в частном секторе между домами. А потом ответка приходила. Раша Тудей раньше местных на пожар прибегала", -— написал Александр Ляпин.

Террористы обстреливали из минометов города на Донбассе twitter

Террористы обстреливали из минометов города на Донбассе twitter

Террористы обстреливали из минометов города на Донбассе twitter

Террористы обстреливали из минометов города на Донбассе twitter

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что террористы "ДНР" поставили "мэром" Шахтерска титушку с Антимайдана.