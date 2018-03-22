Блокирование завода "Кернел" едва не закончилoсь трагедией

20 марта утром несколько легковых автомобилей заблокировали въезд в Полтавский маслоэкстракционный завод "Кернел".

Активисты недовольны тем, что прилегающую территорию не чистят от снега, рассказывают о жалобах от горожан, пишет Hromadske.Poltava.

"Завод на это никак не реагирует. Мы требуем, чтобы они все-таки расчистили у себя площадку и позволили общественному транспорту нормально двигаться. Если нас не услышат, мы так и будем здесь стоять, и добиваться, чтобы они все-таки расчистили эту площадку", - рассказывает представитель ОО "Авто Евро Сила" Игорь Романика.

"Ну это вопрос к коммунальным службам, скорее всего. Прилегающая территория, насколько я вижу, почищена от снега. Я считаю, этим должно заниматься руководство города", - говорит Александр Савчук, представитель охраны завода "Кернел".

Между тем протестующие обращают внимание еще и на припаркованный грузовик.

"Мы вызвали сотрудников полиции, поскольку обнаружили административное правонарушение со стороны дальнобойщика. Парковка вторым рядом, согласно правилам дорожного движения, запрещена", - говорит участник акции Дмитрий Бурмака.

Действия, разворачивающиеся дальше, едва не приводят к трагедии: водитель фуры едет прямо на людей.

Фура едет с места происшествия, зато приезжают патрульные. Участники акции разъясняют им ситуацию и собираются написать заявление относительно действий водителя грузовика.

В это время с территории завода выезжает трактор для уборки снега. Активисты разблокировали дорогу.

Все события продолжались минут двадцать. Руководство завода оперативно отреагировало на требования активистов - снег начали убирать.