Блокада Черного моря: генерал предрек России неудачу

Россия вряд ли пошла бы на полную блокаду Черного моря из-за недостаточного количества экономических и военных ресурсов, а также боязни лишится международных привилегий.

Такое заявление сделал в интервью "Апострофу" экс-замглавы Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. По словам военного, Россия не готова к очередному нарушению международного права.

"Чаша накопления нарушений со стороны России на грани. Если добавится еще и Черное море, то будет уже с верхушкой – и потечет. Чего больше всего боятся россияне? Отключения от SWIFT и других международных платежных систем; решительных действий в отношении российских нефти и газа; запрета захода в порты и захвата российских судов за нарушение", – поделился он.

Черное море 24 Канал

По мнению Романенко, у России, вероятно, нет намерения осуществлять новые провокации, поскольку она пытается всеми силами вернуться на международный Олимп.

Генерал также заявил, что Кремль вряд ли мог бы реализовать блокаду Черного моря, по той причине, что у него не хватит экономической и военной мощи в сравнении с другими развитыми странами.

Игорь Романенко Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия с 24 июля перекрыла пять районов Черного моря, которые составляют в сумме четверть от общей площади.

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