Блогер разоблачил "российскую агентуру" среди соратников Шария

Блогер Андрей Попик обнародовал видео, на котором рассказал о скандальных фактах из биографии топовых представителей "Партии Шария".

Он поделился роликом на своей странице в Facebook и посвятил его троим людям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, особое внимание Попик уделил главе "Партии Шария" Антонине Белоглазовой. По его словам, в 2015-2016 году она сотрудничала в России с антиукраинской организацией "НОД". Он отметил, что это движение было неоднократно замечено на различных пропутинских мероприятиях. Кроме того, блогер показал видео, на котором Белоглазова запечатлена вместе с кремлевским пропагандистом RT Гремом Филипсом.

Антонина Белоглазова Скриншот видео

Также в ролике Попика речь шла о неком Константине Мамросенко. По словам блогера, Мамросенко является братом Белоглазовой и возглавляет отдел "В" в "Партии Шария". Как утверждает Попик, Мамросенко вместе с террористом "Моторолой" принимал участие в захвате Харьковской ОГА во время так называемой "русской весны" в 2014 году. В последствии боевик сбежал в Славянск, а Мамросенко был задержан украинскими правоохранительными органами. Спустя некоторое время, говорит Попик, нынешний представитель "Партии Шария" вышел из СИЗО и вернулся в родное Запорожье. Там он якобы планировал организовать похищение человека.

Константин Мамросенко Скриншот видео

Мамросенко приходится братом Белоглазовой Скриншот видео

Третий фигурант ролика Попика – это житель Хмельницкой области по фамилии Тарасий. По данным автора расследования, парень был куратором "Партии Шария" в Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях, а также администратором ее пабликов в Telegram.

Также Попик заявил, что Тарасий засветился на видео в момент провокации потасовки на одном из митингов. Позже это транслировали на канале Шария.

"В 2017 году он (Тарасий. – Ред.) почему-то поехал на военный полигон Алабино в Российской Федерации, где находятся части российского спецназа, и принимал там участие в мероприятии "Бойцовский забег ко дню России", – сказал Попик.

Отметим, что OBOZREVATEL готов предоставить представителям "Партии Шария" возможность изъяснить свою позицию по поводу информации, озвученной в расследовании о них.

Тарасий на "Бойцовском забеге ко дню России" Скриншот видео

Тарасий спровоцировал потасовку на митинге Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, комедийный ведущий Майкл Щур (Роман Винтонив) выпустил ролик с разоблачением блогера Анатолия Шария. Он рассказал, на кого рассчитана подобная пропаганда и сравнил Шария с "конфеткой, которую педофил протягивает ребенку".

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