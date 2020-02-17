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17 февраля • обновлено в 16:16
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Блогер разоблачил "российскую агентуру" среди соратников Шария

5.8т
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Блогер Андрей Попик обнародовал видео, на котором рассказал о скандальных фактах из биографии топовых представителей "Партии Шария".

Он поделился роликом на своей странице в Facebook и посвятил его троим людям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, особое внимание Попик уделил главе "Партии Шария" Антонине Белоглазовой. По его словам, в 2015-2016 году она сотрудничала в России с антиукраинской организацией "НОД". Он отметил, что это движение было неоднократно замечено на различных пропутинских мероприятиях. Кроме того, блогер показал видео, на котором Белоглазова запечатлена вместе с кремлевским пропагандистом RT Гремом Филипсом.

Антонина Белоглазова

Антонина Белоглазова

Скриншот видео

Также в ролике Попика речь шла о неком Константине Мамросенко. По словам блогера, Мамросенко является братом Белоглазовой и возглавляет отдел "В" в "Партии Шария". Как утверждает Попик, Мамросенко вместе с террористом "Моторолой" принимал участие в захвате Харьковской ОГА во время так называемой "русской весны" в 2014 году. В последствии боевик сбежал в Славянск, а Мамросенко был задержан украинскими правоохранительными органами. Спустя некоторое время, говорит Попик, нынешний представитель "Партии Шария" вышел из СИЗО и вернулся в родное Запорожье. Там он якобы планировал организовать похищение человека.

Константин Мамросенко

Константин Мамросенко

Скриншот видео

Мамросенко приходится братом Белоглазовой

Мамросенко приходится братом Белоглазовой

Скриншот видео

Третий фигурант ролика Попика – это житель Хмельницкой области по фамилии Тарасий. По данным автора расследования, парень был куратором "Партии Шария" в Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях, а также администратором ее пабликов в Telegram.

Также Попик заявил, что Тарасий засветился на видео в момент провокации потасовки на одном из митингов. Позже это транслировали на канале Шария.

"В 2017 году он (Тарасий. – Ред.) почему-то поехал на военный полигон Алабино в Российской Федерации, где находятся части российского спецназа, и принимал там участие в мероприятии "Бойцовский забег ко дню России", – сказал Попик.

Отметим, что OBOZREVATEL готов предоставить представителям "Партии Шария" возможность изъяснить свою позицию по поводу информации, озвученной в расследовании о них.

Тарасий на "Бойцовском забеге ко дню России"

Тарасий на "Бойцовском забеге ко дню России"

Скриншот видео

Тарасий спровоцировал потасовку на митинге

Тарасий спровоцировал потасовку на митинге

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, комедийный ведущий Майкл Щур (Роман Винтонив) выпустил ролик с разоблачением блогера Анатолия Шария. Он рассказал, на кого рассчитана подобная пропаганда и сравнил Шария с "конфеткой, которую педофил протягивает ребенку".

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персона
Анатолий Шарий
Место
Украина
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Комментарии
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12
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Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
а он не хочет рассмотреть партию порошенко, которая хочет продать Украину Европе?
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Люлька Андрій
Люлька Андрій
Оце у вас від того Шарія пригорає.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Бр0дсkий тебе уже ничего не поможет...
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