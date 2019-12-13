Ближе к истине: Аваков заявил о прогрессе в деле нацгвардейца Маркива

Глава МВД Арсен Аваков и уполномоченная по правам человека Людмила Денисова обсудили с послом Италии Давидом Ла Челилия дело осужденного нацгвардейца Виталия Маркива.

Как передает пресс-служба МВД, Аваков сообщил о заинтересованности в создании совместной с итальянским следствием рабочей группы с целью более глубокого и объективного расследования гибели под Славянском весной 2014 года итальянского журналиста Андреа Роккелли.

"Следователи Национальной полиции Украины продолжают работу в этом деле, где в последнее время удалось установить ряд важных деталей, способных приблизить нас к истине", – сказал Аваков.

Иваков и Денисова обсудили с послом Италии дело Маркива mvs.gov.ua

Также он рассказал, что украинская сторона активно прорабатывает проект соглашения между Кабмином и правительством Италии о сотрудничестве в сфере безопасности.

В свою очередь Денисова призвала соблюдать права Маркива в соответствии с декларацией прав человека ГА ООН. Она отметила, что Украина готова применить все правовые средства для обеспечения справедливости и пересмотра приговора суда.

Иваков и Денисова обсудили с послом Италии дело Маркива mvs.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вицепремьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы.

12 июля Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

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