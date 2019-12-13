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13 декабря • обновлено в 20:40
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Ближе к истине: Аваков заявил о прогрессе в деле нацгвардейца Маркива

2.4т
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Глава МВД Арсен Аваков и уполномоченная по правам человека Людмила Денисова обсудили с послом Италии Давидом Ла Челилия дело осужденного нацгвардейца Виталия Маркива.

Как передает пресс-служба МВД, Аваков сообщил о заинтересованности в создании совместной с итальянским следствием рабочей группы с целью более глубокого и объективного расследования гибели под Славянском весной 2014 года итальянского журналиста Андреа Роккелли.

"Следователи Национальной полиции Украины продолжают работу в этом деле, где в последнее время удалось установить ряд важных деталей, способных приблизить нас к истине", – сказал Аваков.

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Иваков и Денисова обсудили с послом Италии дело Маркива

Иваков и Денисова обсудили с послом Италии дело Маркива

mvs.gov.ua

Также он рассказал, что украинская сторона активно прорабатывает проект соглашения между Кабмином и правительством Италии о сотрудничестве в сфере безопасности.

В свою очередь Денисова призвала соблюдать права Маркива в соответствии с декларацией прав человека ГА ООН. Она отметила, что Украина готова применить все правовые средства для обеспечения справедливости и пересмотра приговора суда.

Иваков и Денисова обсудили с послом Италии дело Маркива

Иваков и Денисова обсудили с послом Италии дело Маркива

mvs.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL:

  • Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

  • Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вицепремьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы.

  • 12 июля Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

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Тема
Арест Маркива в Италии
Персоны
Виталий Маркив Арсен Аваков Людмила Денисова
Место
Украина
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
аваков ти сволота, без тебе люди розберуться самі, не відволікай увагу, від гівна яке ти натворив з Шереметою
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Авака лает, караван идёт, Маркив сидит, СП-2 строится. Все при деле.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Газмяс Омский, +100500
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