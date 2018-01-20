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Блэкауты продолжаются: в Крыму забили тревогу из-за энергомоста

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В оккупированном Крыму пообещали бесперебойную работу генераторов в случае проблем с электричеством.

Об этом сообщает "Свежая газета".

"Единая энергетическая система России закончила обновление мобильных генераторных установок, находящихся в Крыму", - говорится в сообщении.

По данным оператора, теперь генераторы имеют устройства синхронизации с основной системой энергопотребления в Крыму и могут включаться и отключаться от нее без задержек, что сократит уровень возможных проблем.

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На странице "Крымский бандеровец" в Twitter говорится, что в Крыму продолжаются блэкауты. В качестве примера приведены отключения света в Евпатории.

"На Серова и Луговой света выключили", "На Конституции нет света", "Насколько отключили свет на Чапаева?" - жалуются жители.

"И да, энергомост Путин лично четырежды запускал", - подчеркнул пользователь.

Как сообщал "Обозреватель", в Крыму оккупанты распродали имущество Украины на колоссальную сумму.

Место
Украина
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