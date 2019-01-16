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Благословлял аннексию Крыма: стало известно о безнаказанности скандального митрополита МП

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Служба безопасности Украины не увидела преступления в действиях митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря (Ростислава Швеца), который неоднократно сотрудничал с оккупационными "властями" Крыма.

"По состоянию на сегодня [22 ноября 2018 года] в уголовных процессах, которые расследуются следователями органов безопасности, сообщение о подозрении Швецю Р.П. не проводилось", — цитирует "Громадське" ответ СБУ на их запрос.

Благословлял аннексию Крыма: стало известно о безнаказанности скандального митрополита МП

hromadske.ua

Напомним, в ноябре Лазарь приезжал в Киев на заседание Собора УПЦ Московского патриархата.

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Собор УПЦ МП

Собор УПЦ МП

Священнослужитель неоднократно присутствовал на мероприятиях, организованных оккупационными властями Крыма.

В частности, 23 февраля 2015 года по случаю первой годовщины создания "ополчения Крыма" митрополит провел молебен и освятил памятный камень "самообороне Крыма".

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь и Сергей Аксенов в Крыму

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь и Сергей Аксенов в Крыму

Также 26 октября 2016 года митрополит Лазарь освящал часовню в честь Николая II и его семьи, возведенную по инициативе бывшего "прокурора" аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской.

Как писал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что скандальный священник УПЦ МП Гедеон, настоятель незаконно построенной в центре Киева возле фундамента Десятинной церкви часовни, оказался гражданином РФ.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтНезависимость УПЦ
Место
Украина
Теги
СБУУПЦ МП
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