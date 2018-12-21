Благословил на войну? В словах Путина увидели зловещий знак

Заявление президента России Владимира Путина о том, что только Богу известно, зачем СССР разоружилась якобы в одностороннем порядке в рамках ДРСМД, очень напоминает его высказывание от 2014 года.

Именно после него началась полноценная кровавая война на Донбассе. На такой тревожный нюанс обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Путин Vesti.RU

Он напомнил, что, размышляя о несуществующей "Новороссии", Путин также вспомнил Бога и с сожалением отметил, что СССР якобы отдал Украине "исконно русские территории". После этого президент страны-агрессора начал активно способствовать тому, чтобы захватить эти самые территории. По мнению Цимбалюка, сейчас ситуация повторяется, однако речь уже может идти о всемирном масштабе.

"Если вы вспомните выступление Путина от 17 апреля 2014 года, он там впервые размышлял о "Новороссии". О том, что области Украины от Одесской до Харьковской включительно были переданы коммунистами в состав УССР, что, мол, это всегда была Российская империя. Жаловался-жаловался и закончил свое выступление словами: "Бог его знает, почему эти коммунисты так поступили". А потом начались самые серьезные бои за Донбасс. После благословления публичного и артикуляции слова "Новороссия", — напомнил журналист.

Вторжение России на Донбасс rufabula.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк считает, что атакой украинских кораблей в Черном море Путин практически довел мир до красной черты, за которой — только ядерная война. Ведь преступными действиями в нейтральных водах страна-агрессор создала прецедент, который увеличил до максимума напряжение между Российской Федерацией и США.

Напомним, украинский журналист буквально атаковал президента России неудобными вопросами о войне в Украине и о захвате украинских моряков в Черном море на его пресс-конференции 20 декабря.