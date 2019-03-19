"Благодарят за "референдум" и просят денег": Цимбалюк ярко прошелся по жизни Крыма под Россией

Россияне, которые возомнили себя коренными крымчанами и переехали на украинский полуостров после оккупации, стали массово жаловаться на дороговизну жизни там.
При этом их совершенно не беспокоит то, что они выжили из Крыма его настоящих коренных жителей, поселившись на их земле. Об этом написал украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook.
"Телеканал "Россия-24" транслировал разговор Путина с "общественностью" в оккупированном Крыму. Все благодарят президента России за "референдум" и просят денег. В "российском" Крыму все очень хорошо, но очень-очень дорого. Заоблачные цены на перелеты и продукты. А Владимир Владимирович Путин авторитетно объясняет, что цена баранины как в России", — с сарказмом подчеркнул он.
Аннексия Крыма
ИноСМИ
Он также добавил, что в глаза сразу бросается то, большинство представителей показанной на телеэкранах "крымской общественности" никакого отношения к Крыму не имеют. Все они на самом деле являются россиянами, приехавшими из Санкт-Петербурга, Кемерово и Екатеринбурга, которые внезапно начали размышлять о сакральном значении Херсонеса. "Освобождение Украины по-русски всегда начинается с освобождения от украинцев", — емко резюмировал Цимбалюк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в РФ предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.
Позже в Кремле пошли на попятную насчет компенсации за Крым.
Также сеть высмеяла план России забрать у Украины деньги за Крым.
Цимбалюк отметил, что претензии России получить компенсацию за Крым могут обернуться для нее потерей территорий.
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