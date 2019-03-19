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"Благодарят за "референдум" и просят денег": Цимбалюк ярко прошелся по жизни Крыма под Россией

1.5тЧитать материал на украинском

Россияне, которые возомнили себя коренными крымчанами и переехали на украинский полуостров после оккупации, стали массово жаловаться на дороговизну жизни там.

При этом их совершенно не беспокоит то, что они выжили из Крыма его настоящих коренных жителей, поселившись на их земле. Об этом написал украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook.

"Телеканал "Россия-24" транслировал разговор Путина с "общественностью" в оккупированном Крыму. Все благодарят президента России за "референдум" и просят денег. В "российском" Крыму все очень хорошо, но очень-очень дорого. Заоблачные цены на перелеты и продукты. А Владимир Владимирович Путин авторитетно объясняет, что цена баранины как в России", — с сарказмом подчеркнул он.

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

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Он также добавил, что в глаза сразу бросается то, большинство представителей показанной на телеэкранах "крымской общественности" никакого отношения к Крыму не имеют. Все они на самом деле являются россиянами, приехавшими из Санкт-Петербурга, Кемерово и Екатеринбурга, которые внезапно начали размышлять о сакральном значении Херсонеса. "Освобождение Украины по-русски всегда начинается с освобождения от украинцев", — емко резюмировал Цимбалюк.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Роман ЦимбалюкВладимир Путин
Место
Украина
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