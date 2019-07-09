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Благодаря скандальному решению КСУ: экс-"министра" Крыма отпустили из-под стражи

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Так называемого "экс-министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского, обвиняемого в госизмене, отпустили из-под стражи под домашний арест.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Только что Днепровский районный суд Киева освободил из-под стражи экс-главу Минздрава Крыма Петру Михальчевскому, который обвиняется в государственной измене, изменив ему меру пресечения на домашний арест", – написала она.

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Петр Михальчевский

Петр Михальчевский

Фото: Iamir.info

"Виват заботливому Конституционному суду! Ждем заседание по Вышинскому и Ефремову", – возмутилась Сарган.

Отметим, ранее под домашний арест отпустили также переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова.

Это стало возможным благодаря решению КСУ по жалобе народного депутата Надежды Савченко, которым предусмотрено, что меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-114-1, 258-258 5, 260, 261 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в жилье "экс-министра здравоохранения" временно оккупированного Крыма Петра Михальчевского в Киеве.

Суд взял Михальчевского под стражу. Ему инкриминируется ст. 111 УК Украины, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Напомним, Михальчевский был "министром здравоохранения Крыма" с марта до июня 2014 года после аннексии полуострова Россией.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым ГПУ ксу
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