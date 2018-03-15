"Благая цель": Гозман пояснил визит Путина в Крым

Президент России Владимир Путин не случайно решил посетить Крым за несколько дней до президентских выборов в РФ.

Прежде всего, визит преследовал сугубо пропагандистскую цель, - сказал "Обозревателю" российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

Отвечая на вопрос, зачем Путин поехал в Крым, политик заметил: "Аннексия Крыма, "воссоединение" Крыма с Россией – это главное, что он может предъявить людям сегодня. Жизненный уровень падает, коррупция не падает, социальное расслоение ужасное и так далее".

"Единственное, что можно предъявить – это возвращение русских земель. Кстати, именно поэтому выборы назначены на годовщину аннексии Крыма – чтобы этот энтузиазм, который все еще есть в обществе, использовать на "благую цель" – переизбрание Владимира Владимировича Путина", - убежден Гозман.

Как писал "Обозреватель", ранее Леонид Гозман заявил: последнее решение в отношении России правительства Великобритании в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля свидетельствуют о плачевном состоянии репутации РФ как государства.