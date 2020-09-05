Бизнес инициирует создание антирейдерского совета

Бизнес инициирует создание антирейдерского межведомственного совета при президенте Украины, чтобы защититься от криминального давления и коррупционных посягательств и увлечений.

Одна из инициаторов – бизнесвумен и меценатка Людмила Русалина, которая четвертый год страдает от угроз, шантажа, физического насилия, заказных уголовных дел и угроз убийством.

Ее бизнес-партнер Петренко шантажирует и запугивает директоров компании, шесть раз пытался провести незаконное собрание учредителей, натравливал титушок на журналистов. И это лишь один из случаев, который после обнародования и поддержки государственных структур, которые создавались для защиты интересов бизнеса, удалось остановить. Заказное уголовное производство против Русалиной закрыли.

Но не всегда вертикаль правоохранительных органов действует в интересах предпринимателей. По данным бизнес-омбудсмена Украины в структуре обращений только за второй квартал 2020 году около 12% касаются бездействия системы, часто "крышует" преступления связанные с рейдерством.

"Мы за про активные действия в антирейдерских инициативах, мы за по инициативы, которые помогают бизнесу. Мы готовы делиться опытом и готовы участвовать в таких инициативах", – сообщила представитель совета бизнес-омбудсмена, Марина Павленчик.

Такого же мнения и Николай Стефанчук, народный депутат, автор "антирейдерского" законопроекта. По его словам, уже разработан четкий механизм работы антирейдерского совета, чтобы качественно дополнить вертикаль подобных государственных структур.

"Мы хотим поблагодарить, что эта инициатива была поддержана. Мы получили письмо от администрации президента с положительным заключением", – отметила бизнесвумен и меценатка Людмила Русалина.

Участники круглого стола, который организовал медиацентр "СтопКор", возлагают надежды не только на профильные структуры Офиса Президента Украины, ведь сейчас в Верховной Раде активно работают над совершенствованием антирейдерского законодательства. Основная цель – остановить черных регистраторов, преступников и рейдеров, которые злоупотребляют пробелами в существующих законах и часто остаются без наказания.