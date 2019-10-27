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27 октября • обновлено в 08:00
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Битва за Украину: в ВСУ сообщили хорошие новости по Донбассу

1.4т Читать материал на украинском

На Донбассе во время боевых действий 26 октября, несмотря на обстрелы со стороны боевиков, потерь среди военнослужащих ООС не было

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Битва за Украину: в ВСУ сообщили хорошие новости по Донбассу

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"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – заявили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 7 обстрелов:

  • неподалеку от Невельского – из крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды у Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • у Красногоровки – из СПГ;

  • неподалеку Павлополя – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 14 обстрелов:

  • пять раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку от Хутора Свободного – из подствольных гранатометов;

  • дважды у Золотого (за пределами участка разведения) – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

  • неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Луганского – из минометов калибра 82 мм, РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

  • около Зайцевого – из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Светлодарска – из стрелкового оружия;

  • в районе Новгородского – из минометов калибра 82 мм крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Битва за Украину: в ВСУ сообщили хорошие новости по Донбассу

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР":

  • вблизи Луганского – из крупнокалиберных пулеметов;

  • у Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

  • вблизи Светлодарска – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как российский писатель-фантаст Георгий Савицкий, который родом из Донецка, еще в 2009 году начал разжигать ненависть РФ к украинцам и предсказал войну на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Представьте 1942 год...сутки прошли..и ни одного...убитого))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Семен Дмитрий
Семен Дмитрий
К вечеру опять про обрубки чмошников-атошников напишут )))
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Пэрэможная-пэрэмоха!!! Ватерлоо.
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