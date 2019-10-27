Битва за Украину: в ВСУ сообщили хорошие новости по Донбассу

На Донбассе во время боевых действий 26 октября, несмотря на обстрелы со стороны боевиков, потерь среди военнослужащих ООС не было

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – заявили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 7 обстрелов:

неподалеку от Невельского – из крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Красногоровки – из СПГ;

неподалеку Павлополя – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 14 обстрелов:

пять раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку от Хутора Свободного – из подствольных гранатометов;

дважды у Золотого (за пределами участка разведения) – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды вблизи Луганского – из минометов калибра 82 мм, РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

около Зайцевого – из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Светлодарска – из стрелкового оружия;

в районе Новгородского – из минометов калибра 82 мм крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР":

вблизи Луганского – из крупнокалиберных пулеметов;

у Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

вблизи Светлодарска – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как российский писатель-фантаст Георгий Савицкий, который родом из Донецка, еще в 2009 году начал разжигать ненависть РФ к украинцам и предсказал войну на Донбассе.

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