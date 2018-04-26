"Бился головой о стекло": в Николаеве подросток втянул в скандал патрульных

В Николаеве 17 летний парень утверждает, что в полицейском участке его избили, из-за чего он попал в больницу.

В то же время представители полиции отрицают его слова, демонстрируя при этом видео с нагрудных камер.

В сюжете ТСН сказано, что Андрей в день инцидента находился с друзьями и сестрой в баре.

Когда компания собралась уходить, когда к его сестре начали приставать хулиганы. Его слова подтверждает и свидетель произошедшего Марина Сальникова. Патрульные, которые прибыли на место вызова, задержали не хулиганов, а самого Андрея.

Парень объяснил свое задержание тем, что он начал оскорблять патрульных из-за якобы их бездействия на месте инцидента.

Он утверждает, что после этого его отвезли в райотдел и жестоко избили, а затем вывезли за город и бросили.

Медики уточнили, что парня действительно нашли на выезде из города. Его заметил водитель одного из автомобилей, проезжавшего мимо. По информации врачей, у парня несколько переломов.

Патрульные опровергают слова парня о якобы избиении в участке. В доказательство они продемонстрировали видео с нагрудных камер, а также видео из самого райотдела.

Пресс-секретарь областного управления полиции Елена Бережная отметила, что на обнародованных кадрах можно видеть, что парня никто не бьет.

"Видно, что мужчину не только никто не бил, а можно увидеть, как он сам себе наносит телесные повреждения - бьется головой о стекло. Он ведет себя неадекватно. Парень находился в сильном состоянии алкогольного опьянения", - отметила она.

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В полиции предполагают, что историю об избиении парень придумал, чтобы отомстить, потому что имел дело с копами не впервые. Камеры зафиксировали, что в райотделе он пробыл всего 13 минут. Его отпустили ввиду отсутствия в его действиях состава преступления, и отвезли к месту, где он, по его словам, жил.

Как отметила Бережная, есть все основания полагать, что парень попал в ДТП. На месте, где его нашли, якобы были найдены обломки бампера автомобиля и следы тормозного пути.

Следователи занимаются поиском машины, которая могла сбить его.

Как сообщал "Обозреватель", двое сотрудников патрульной полиции Днепра избили водителя за отказ выйти из машины, после чего составили на него фальшивый административный протокол.