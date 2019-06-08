Били в ответ и уничтожили: командующий ООС объяснился из-за кровавого боя на Донбассе

Украинские военные на Донбассе давали врагу адекватный ответ во время кровавого боя в ночь на 7 июня возле Новолуганского.

В результате огонь был подавлен, а вражеские цели уничтожены. Такое заявление сделал командующий объединенных сил Александр Сирский, сообщает пресс-центр ООС.

По его словам, трагические события той ночи "стали поводом для грязных спекуляций и необоснованных обвинений командования объединенных сил в якобы запрете подразделениям ООС вести огонь на предупреждение, что не соответствует действительности".

"Командование объединенных сил, со всей полнотой ответственности, заявляет, что командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории", – подчеркнул он.

Сирский заверил, что оружие применяется правильно, исходя из характера и степени угрозы, и огонь русских оккупантов никогда не остается безнаказанным.

Также он уточнил, что по всем признакам действий противника, это была заранее спланированная операция.

Так, вражеская батарея в составе 4-х САУ 2С1 "Гвоздика" вышла на заранее подготовленные позиции вблизи жилых домов. В течение 5-ти минут противник выпустил около 30 снарядов по украинским позициям и сразу по окончании огня переместился в жилую зону Горловки. Огонь корректировался с использованием БПЛА и радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".

Бойцы ООС зафиксировали вражескую батарею с помощью технических средств артиллерийской разведки сразу с первыми выстрелами.

Также противник применил другие огневые средства, которые были обнаружены и подавлены.

"С целью подавления огня противника, объединенными силами был открыт огонь из минометов и других огневых средств по выявленным и плановым целям. До 3.50 все вражеские цели были уничтожены или вынуждены прекратить огневую деятельность, что свидетельствует о постоянной готовности и способность объединенных сил оказывать достойный и своевременный отпор врагу", – рассказал Сирский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 7 июня ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе существенно обострилась. Боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе Новолуганского в Бахмутском районе Донецкой области с применением артиллерии.

В результате погибли два военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо – травмированы.

Напомним:

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