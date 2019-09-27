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27 сентября • обновлено в 08:50
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Били со всех орудий: террористы усилили обстрелы позиций ВСУ на Донбассе

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За минувшие сутки, 26 сентября, террористы на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранения.

Боевики применяли запрещенное Минскими соглашениями оружие. Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:

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  • четыре раза вблизи Красногоровки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Новогнатовки – с противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Марьинки – с автоматического гранатомета и снайперского оружия;

  • дважды неподалеку Пищевика – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Новотроицкого и один раз неподалеку Павлополь – из стрелкового оружия;

  • неподалеку Николаевки – из вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

В районе ответственности ОТГ "Север" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:

  • трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • трижды неподалеку Луганского – из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП и гранатометов различных систем;

  • вблизи Майского – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. Они снова попались на массированных минометных обстрелах мирных поселков.

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Темы
Война Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Генеральный штаб ВСУ Донбасс
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филипп филипыч
филипп филипыч
редактор ещё не проснулся что ли? где подло и мощно?))
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