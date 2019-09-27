Били со всех орудий: террористы усилили обстрелы позиций ВСУ на Донбассе

За минувшие сутки, 26 сентября, террористы на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранения.
Боевики применяли запрещенное Минскими соглашениями оружие. Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза вблизи Красногоровки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Новогнатовки – с противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;
дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Марьинки – с автоматического гранатомета и снайперского оружия;
дважды неподалеку Пищевика – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Новотроицкого и один раз неподалеку Павлополь – из стрелкового оружия;
неподалеку Николаевки – из вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
Война на Донбассе
В районе ответственности ОТГ "Север" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:
трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды неподалеку Луганского – из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП и гранатометов различных систем;
вблизи Майского – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. Они снова попались на массированных минометных обстрелах мирных поселков.
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