Били со всех орудий: террористы усилили обстрелы позиций ВСУ на Донбассе

За минувшие сутки, 26 сентября, террористы на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранения.

Боевики применяли запрещенное Минскими соглашениями оружие. Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Красногоровки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Новогнатовки – с противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Марьинки – с автоматического гранатомета и снайперского оружия;

дважды неподалеку Пищевика – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новотроицкого и один раз неподалеку Павлополь – из стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки – из вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

В районе ответственности ОТГ "Север" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Луганского – из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП и гранатометов различных систем;

вблизи Майского – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. Они снова попались на массированных минометных обстрелах мирных поселков.

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