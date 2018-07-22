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Били прицельно: ВСУ успешно отразили коварную атаку "Л/ДНР"

3.3тЧитать новость на украинском

В субботу, 21 июля, террористы на Донбассе 15 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе два раза из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия, сообщает пресс-центр ООС.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Причепиловки, Майорска, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Талаковки и Широкино. Наряду с этим, противник в районах Лебединского и Талаковка применил 82-мм минометы", - сказано в сообщении.

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Среди украинских защитников потерь нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский пулеметчик "очистил" подконтрольный ему участок и уничтожил террориста.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Мартин Алекс
Мартин Алекс
Если били прицельно-т.е. в прицеле был хирой сала и его пушка, а жерт нет и пушка целая, может били НЕ прицельно- опять нажрались и привидилось?
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