Били прицельно: ВСУ успешно отразили коварную атаку "Л/ДНР"

В субботу, 21 июля, террористы на Донбассе 15 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе два раза из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия, сообщает пресс-центр ООС.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Причепиловки, Майорска, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Талаковки и Широкино. Наряду с этим, противник в районах Лебединского и Талаковка применил 82-мм минометы", - сказано в сообщении.

Среди украинских защитников потерь нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский пулеметчик "очистил" подконтрольный ему участок и уничтожил террориста.