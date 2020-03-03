Били прицельно по мирным: появилось видео Красногоровки после обстрела

В сети появилось видео с последствиями обстрела Красногоровки террористами "ДНР" 2 марта. Выяснилось, что они прицельно вели огонь по домах мирных граждан.

Кадры с доказательствами атаки оккупантов опубликовали на официальной странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Последствия обстрела Красногоровки Скриншот видео

Последствия обстрела Красногоровки Скриншот видео

"За последние две недели увеличилась активность с той стороны. По позициях наших работают каждый день с применением противотанковых гранатометов и 120 калибра минометов. Ударили по жилым районам. Последние все свои обстрелы они все корректировали с БПЛА. Они должны были видеть, куда работают", – отметил один из защитников Украины.

Также о деталях очередного преступления террористов рассказали и сами жители Красногоровки. Так, они отметили, что мины калибра 120 мм прилетали просто во дворы и огороды, существенно повредили крыши и окна. Кроме того, одна женщина получила ранение глаза, сотрясение мозга и контузию. Еще одна пенсионерка чудом избежала травм, хотя обстрел застал ее врасплох.

Последствия обстрела Красногоровки Скриншот видео

Последствия обстрела Красногоровки Скриншот видео

Последствия обстрела Красногоровки Скриншот видео

"Я смотрела телевизор, еще не вставала. Когда что-то "бабах"! Хата задрожала. А потом как бахнуло! Я думала, у меня сердце выскочит. Выхожу, стекло затарахтело – у кумы вылетело окно, второе побилось. Земли полно. Меня часа два колотило. Страсти Господние! А только вышла – они из автоматов стреляют", – говорит женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

утром 2 марта российские террористы на Донбассе умышленно обстреляли минами населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области. В результате ранены мирные жители, повреждены дворы и дома местного населения.

Кроме того, 1 марта террористы "ДНР" накрыли минометным огнем село Старомихайловку, которое находится в окрестностях Марьинки. Судя по кадрам, оккупанты прицельно били из крупного калибра по одному и тому же месту.

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