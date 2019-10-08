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8 октября • обновлено в 12:58
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Били ногами и дубинками: в Одессе полицейские зверски поиздевались над задержанными. Видео 18+

1.3т Читать материал на украинском

Двум сотрудникам патрульной полиции, которые несли службу на железнодорожном вокзале Одессы, вручили подозрение в пытках.

Как сообщил департамент внутренней безопасности Национальной полиции, командир и полицейский взвода во время дежурства были уличены в нанесении телесных повреждений задержанным. Их принуждали признаться в совершении имущественных преступлений.

К таким незаконным методам патрульные прибегали ради искусственного повышения показателей своей работы.

В Одессе полицейские поиздевались над задержанными

В Одессе полицейские поиздевались над задержанными

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Работники внутренней безопасности НПУ установили личность и место нахождения одного из пострадавших.

Его и еще одного мужчину патрульные задержали ночью на перроне вокзала, доставили в отделение полиции и, применяя физическое и психологическое воздействие, требовали признаться в краже золотой цепочки на территории вокзала.

За отказ брать на себя чужое преступление, задержанных били резиновыми дубинками, руками и ногами. Физическое издевательство продолжалось, пока одному из задержанных не стало плохо. Только тогда, полицейские отпустили их.

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По показаниям потерпевшего следователи ГБР начали уголовное производство по ч.2 ст.127 (пытки) УК Украины.

В суд подано ходатайство об избрании полицейским меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве задержали банду полицейских, которые торговали наркотиками и людьми.

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Тема
Криминал
Место
Украина Одесса
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Наследники вертухаев ГУЛАГА и охранников немецких концлагерей. И там и там "отличились" именно украинцы.
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