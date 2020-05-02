Били ногами, душили пакетом: на Донбассе суд отпустил полицейских, обвиняемых в пытках

В Краматорске (Донецкая область) суд отпустил под домашний арест трех полицейских, подозреваемых в пытках.

По версии следствия, копы они издевались над мужчиной, чтобы он признался в преступлении – жестоко били его руками, ногами и резиновой дубинкой, душили пакетом и запугивали электрошокером, пишет "Слідство.Інфо".

В материалах дела говорится, что в декабре 2019 года мужчину вызвали на допрос в полицию. Там его отвели в кабинет, где были трое полицейских. В процессе допроса они жестоко избивали потерпевшего, требуя, чтобы он признал вину в преступлении.

Полицейские в Краматорске пытали мужчину

Установлено, что полицейские били мужчину резиновой дубинкой по ягодицам, наносили удары по голове. Также ему угрожали электрошокером, требуя сознаться в преступлении.

Позже копы связали мужчины и заклеили рот скотчем. По версии следствия, полицейские закрывали мужчине нос и рот пакетом, так, чтобы тот не мог дышать, и параллельно били в солнечное сплетение.

Пытки продолжались четыре часа, после которых мужчина не признался в преступлении. После его отпустили, и пострадавший направился к медикам, которые зафиксировали побои. Также эксперты обнаружили следы крови избитого мужчины на столе в кабинете райотдела полиции.

Сторона обвинения на суде требовала взять полицейских под стражу без права залога. Однако адвокаты полицейских просили ночной домашний арест, ссылаясь, в частности, на то, что подозреваемые имеют статусы участников боевых действий. В результате суд отпустил копов под круглосуточный домашний арест до середины июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудников полиции в Краматорске подловили на "крышевании" торговли наркотиками.