ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Били кастетами по голове: в Харькове совершено жестокое нападение на активиста. Фото и видео 18+

305.7тЧитать материал на украинском

Утром 21 мая в Харькове был избит активист "Национального корпуса", лидер инициативной группы предпринимателей рынка "Барабашово" Игорь Блохин.

Как сообщается в Телеграмм-канале ХС/Харьков, инцидент произошел возле дома мужчины.

Блохин связывает нападение со своей деятельностью в рамках инициативной группы.

Он рассказал, что нападавших было двое: оба в черных очках и кепках, один бил спереди, другой сзади, все удары наносили кастетами по голове, затем добивали по телу.

Новости
За пост в соцсети: писатель-террорист Прилепин жестоко избил российского поэта

"Напомним, что это не первое избиение активистов. 8 мая 2019 года было совершено нападение на Сергея Линькова, который также отстаивает права предпринимателей рынка "Барабашово", — сказано в сообщении харьковского канала.

Били кастетами по голове: в Харькове совершено жестокое нападение на активиста

Телеграмм-канал ХС/Харьков

Били кастетами по голове: в Харькове совершено жестокое нападение на активиста

Телеграмм-канал ХС/Харьков

Били кастетами по голове: в Харькове совершено жестокое нападение на активиста

Телеграмм-канал ХС/Харьков

Били кастетами по голове: в Харькове совершено жестокое нападение на активиста

Телеграмм-канал ХС/Харьков

Новости
"Сначала пытала охрана Кернеса, потом подключился мэр": как Адольфович бежит от правосудия

Как сообщал OBOZREVATEL, в Энергодаре Запорожской области убили ветерана АТО Евгения Бабанского, который был соучредителем организации "Защитники Украины" и соратником политического заключенного Евгения Панова.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
УкраинаХарьков
Тег
активисты
Поделиться в Facebook
52
Комментарии
534
54
Смешно
20
Интересно
352
Печально
61
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Вааааууу! Какие же классные фотки! Зачетно отпиздили хохлопидора! Как есть - зачетно! Респект пацанам!)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Вегера Вячеслав, ХохлопомойнОЕ!Ты о чем?))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Даю в рот бандерокаклам, член команды мобилизованных среди заключенных русских тюрем.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Да как они посмели ...... ахтывыста отпыздить? 🤣
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Юг Руси - рядовой взвода мобилизованных сюда из тюрем РФ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Livesey David
Livesey David
Били по голове, чтобы повредить мозг, но просчитались, мозга в голове не оказалось.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3

Блоги / мнения