Били кастетами по голове: в Харькове совершено жестокое нападение на активиста. Фото и видео 18+

Утром 21 мая в Харькове был избит активист "Национального корпуса", лидер инициативной группы предпринимателей рынка "Барабашово" Игорь Блохин.

Как сообщается в Телеграмм-канале ХС/Харьков, инцидент произошел возле дома мужчины.

Блохин связывает нападение со своей деятельностью в рамках инициативной группы.

Он рассказал, что нападавших было двое: оба в черных очках и кепках, один бил спереди, другой сзади, все удары наносили кастетами по голове, затем добивали по телу.

"Напомним, что это не первое избиение активистов. 8 мая 2019 года было совершено нападение на Сергея Линькова, который также отстаивает права предпринимателей рынка "Барабашово", — сказано в сообщении харьковского канала.

Телеграмм-канал ХС/Харьков

Телеграмм-канал ХС/Харьков

Телеграмм-канал ХС/Харьков

Телеграмм-канал ХС/Харьков

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