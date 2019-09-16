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16 сентября • обновлено в 17:12
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Били из минометов: на Донбассе развернулись жестокие бои

1.1т Читать материал на украинском

С начала суток на Донбассе зафиксировали нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщила украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает пресс- служба ООС в Facebook. Обстрелы были в Новолуганском и Травяном.

"15 сентября оккупационные войска осуществили обстрелы в районах населенных пунктов Новолуганское, Травяное применив запрещенные минского договоренностям 82-мм минометы (6 мин). Незаконные вооруженные формирования вели обстрел в районе населенного пункта Новолуганское применив 82-мм минометы (4 мины)", – сказано в сообщении.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

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В ООС отметили, что указанные факты еще раз свидетельствуют о нежелании противника соблюдать режим прекращения огня.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь с 14-го на 15-ое сентября на Донбассе более полутора часов продолжался бой в районе Авдеевки.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
война
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