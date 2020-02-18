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18 февраля • обновлено в 15:05
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Били из минометов и танков: появились подробности кровавых боев на Донбассе

2.5т
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Во время обстрела 18 февраля российские оккупационные войска особенно цинично обстреляли позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и Хутор Вольный.

При этом враг применял вооружение, запрещенное минского соглашениями, сообщает пресс-центр ООС.

"Российские оккупанты применяли артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм – 6 снарядов калибра 122 мм – 18 снарядов. Кроме того, захватчики выпустили по позициям наших защитников более 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины с 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Кроме того, в районе Новотошковское оккупанты совершили 56 выстрелов по украинским позициям из танка. Также в районе обстрелов вели штурмовые действия диверсионно-разведывательные группы противника.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Генеральный штаб ВСУ Донбасс
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фил филька
фил филька
упоротое меньшинство, вы все еще хотите продолжения этого?)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Дешевая украинская провокация после обнародования плана "12 шагов к миру на Донбассе"
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