Били и насиловали: экс-пленные рассказали о пытках в тюрьмах "Л/ДНР"

Марина Лисничук Расследования 21:24, 16.04.2020 Обновлено: 21:28, 16.04.2020

Украинцы, которые 16 апреля вернулись домой в рамках обмена пленными, подтвердили факты избиения и нечеловеческого обращения по ним со стороны террористов "Л/ДНР" во время заключения на оккупированной территории Донбасса.

Об этом заявил начальник Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Большинство освобожденных лиц подтверждают факты бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, пыток, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели", – сказал он.

Большинство освобожденных из плена украинцев заявляют об избиении и пытках в тюрмах "Л/ДНР"

По словам Рудя, за шесть лет вооруженной агрессии России органы прокуратуры совместно с СБУ установили более 160 мест незаконного содержания украинских граждан на Донбассе. Более 3,5 тысячи человек были противоправно лишены свободы.

Известно также, что в отдельных местах одновременно содержались в нечеловеческих условиях от 200 до 300 человек независимо от пола, к тому же без должного обеспечения медицинской помощью и питанием.

Отмечается, что на сегодня за нарушение законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины) уже привлечены к уголовной ответственности более 80 человек, относительно 16 из них обвинительные акты направлены в суд.

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