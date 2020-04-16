Били и насиловали: экс-пленные рассказали о пытках в тюрьмах "Л/ДНР"

Украинцы, которые 16 апреля вернулись домой в рамках обмена пленными, подтвердили факты избиения и нечеловеческого обращения по ним со стороны террористов "Л/ДНР" во время заключения на оккупированной территории Донбасса.

Об этом заявил начальник Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Большинство освобожденных лиц подтверждают факты бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, пыток, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели", – сказал он.

Большинство освобожденных из плена украинцев заявляют об избиении и пытках в тюрмах "Л/ДНР"

По словам Рудя, за шесть лет вооруженной агрессии России органы прокуратуры совместно с СБУ установили более 160 мест незаконного содержания украинских граждан на Донбассе. Более 3,5 тысячи человек были противоправно лишены свободы.

Известно также, что в отдельных местах одновременно содержались в нечеловеческих условиях от 200 до 300 человек независимо от пола, к тому же без должного обеспечения медицинской помощью и питанием.

Отмечается, что на сегодня за нарушение законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины) уже привлечены к уголовной ответственности более 80 человек, относительно 16 из них обвинительные акты направлены в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В четверг, 16 апреля, Украина провела обещанный обмен пленными с террористическими "Л/ДНР". По состоянию на 10:00 завершился первый этап процедуры. Украинская сторона передала 10 человек, террористы – 9.

Второй этап прошел возле города Счастье на Луганщине. Украина получила бывших пленников, удерживавшихся боевиками в Луганске.

Напомним, ранее в сети появился список из более 30 украинцев, которые до сих пор находятся в плену у боевиков. Среди них есть военнослужащие.