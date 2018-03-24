Били до клинической смерти: осужденный в России украинский пенсионер рассказал о жутких пытках

Осужденный в России украинец Алексей Сизонович, котрого обвинили в терроризме, подвергался жестоким пыткам после задержания. Он нуждается в обследовании.

Об этом Радіо Свобода рассказала консул Украины в российском Новосибирске Диана Иванова.

Она смогла встретиться с осужденным впервые за полтора года со времени его задержания.

По ее словам, Сизонович жалуется на сильную головную боль.

"Возникает вопрос, откуда она (боль. – Ред.) взялась... Как Алексей Иванович мне рассказал, в то время, когда он находился в Ростове-на-Дону, его сильно били. Били так, что дважды он был в состоянии клинической смерти. Он сказал, что к нему применялись пытки, в том числе и электрическим током", - рассказала Иванова.

Также она сообщила, что у него увеличилось уплотнение в районе шее. Оно было и раньше, но не мешало. Обострение началось после задержания.

Консул намерена обратиться к уполномоченному по правам человека по Иркутской области, чтобы получить разрешение на обследование Сизоновича.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд России в Ростове 31 июля 2017 года приговорил украинца до 12 лет лишения свободы и штрафа. Суд признал Сизоновича виновным в подготовке терактов в Ростовской области, незаконном пересечении границы и незаконном владении взрывчаткой.

По версии следствия, он приехал в город Каменск-Шахтинский в Ростовской области, где делал снимки железной дороги, якобы планируя нападение.

Как сообщал "Обозреватель", украинца в Греции приговорили к 180 годам тюрьмы.