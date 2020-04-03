Били битами: во Львове произошла массовая драка студентов-иностранцев. Видео

В пятницу, 3 апреля, во Львове возле общежития Львовского медицинского университета на ул. Пасечная, 91 произошла массовая драка с участием иностранцев.

В драке принимали участие около десяти человек, сообщает пресс-служба ГУ НПУ Львовской области.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили восемь молодых мужчин, которых проводили в Шевченковский отдел полиции. Их личности установлены – это иностранцы, студенты одного из львовских высших учебных заведений", – говорится в сообщении.

Полиция Телеграм-канал "ХЛ"

Добавим, что по информации Телеграм канала "ХЛ", после приезда полиции около 10-12 участников драки успели разбежаться. А тех, кого успели задержать, оказались иностранными студентами без знания украинского языка. Также у задержанных были изъяты биты.

Изъятая бита Телеграм-канал "ХЛ"

Отмечается, что пострадавших в результате конфликта нет. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, студенты Львовского профессионального училища технологий и сервиса жестоко избили младшекурсников.

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