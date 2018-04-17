"Билет в один конец": историк объяснил, что ждет террористов "Л/ДНР"

После возвращения Донбасса под контроль Украины, большинство террористов "Л/ДНР" и их сторонников получат от России "билет в один конец".

Такое мнение в эфире ObozTV высказал украинский историк Александр Палий.

На вопрос, что будет с коллаборантами на Донбассе, Палий ответил: "Я думаю, что абсолютное большинство этих людей будет бежать на территорию России куда-то далеко".

По его словам, Россия использует беженцев с Донбасса еще с 2014 года – не только боевиков "Л/ДНР", но и простых людей, которые не имели к этому отношения.

"Россия покупала им билет в один конец, когда был наплыв беженцев на территорию РФ. В то время людям покупали билеты куда-нибудь в Саха-Якутию. Люди выходили из самолета, не зная, где они вообще окажутся. В результате оказывались там, куда "матушка-Россия" отправила", - отметил Палий.

Историк предположил, что такая судьба ожидает основную массу коллаборантов, которые не могут рассчитывать на амнистию. Он не исключил, что "руководство коллаборантов устроится получше".

Как сообщал "Обозреватель", украинский историк Александр Палий также прокомментировал план главы МВД Арсена Авакова по постепенному освобождению Донбасса.