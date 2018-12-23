"Бил и насиловал": сеть ужаснула история об убийстве ребенка в "ДНР"

В оккупированном РФ Иловайске наркоман убил трехлетнюю дочь террориста "ДНР".

Такую информацию разместил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штрилиц"), ссылаясь на сообщение пользователя запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" Павла Юсова, который указал, что преступник был любовником матери убитого им ребенка.

"Под большой дозой наркотиков он издевался над ребенком: изнасиловал, бил, выдергивал волосы на голове, потом бросил в грязный сарай", – описано в публикации.

По его словам, мать ребенка никоим образом не препятствовала зверскому обращению с ребенком и даже не вызвала скорую.

"Родной отец убитой девочки служит в "ополчении "ДНР", сильно расстроился, на похоронах ему вызывали скорую, едва ноги не отняло. Можно представить, какая беда. Мать же убитого ребенка, на похоронах даже слезы не проронила", – сказано в сообщении.

Также мужчина отметил, что местные СМИ этот инцидент умалчивают.

"Это настоящая сущность тех, кто взял в руки оружие в 2014 году, и до сих пор служит в рядах оккупантов", – подытожил офицер ВСУ.

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