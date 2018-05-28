Бил головой о стену: в Луцке напали на женщину-копа

В Луцке полиция задержала нетрезвого мужчину, который избил патрульную.

Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Волыни, в воскресенье, 27 мая, около 20:00 экипаж патрульных прибыл по срочному вызову на ул. Глушец по заявлению местной жительницы, которую избил сожитель, передает УНИАН.

Инспектор собиралась взять объяснения, однако потерпевшая начала вести себя агрессивно, убегала - оказалось, что она нетрезвая.

"На ее крик выбежали соседи и также напали на полицейских. Один из мужчин нанес телесные повреждения инспектору и ударил ее головой о стену", - сказанов в сообщении.

Злоумышленника задержали и доставили в участок, где выяснилось, что это сожитель заявительницы.

Также было установлено, что эта заявительница уже более 40 раз вызвала полицию домой с похожими обращениями. По словам очевидцев, она со своим сожителем злоупотребляют алкоголем после чего выясняют отношения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Патрульная находится в больнице с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, угрозы ее жизни нет.

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