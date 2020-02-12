Бил дубинкой и заставил приседать: на Винниччине полицейский поплатился за истязания. Видеофакт

Офис генерального прокурора Украины объявил подозрение полицейскому из города Ямполь Винницкой области, который в отделении жестоко избил задержанного дубинкой и заставил его приседать.

Об этом сообщает пресс-служба ОГУ. Видео издевательств попало в сеть в июле 2019 года (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Ты не домой идешь, а здесь сидишь, понял? Сейчас будешь по голове брать. Приседай, я сказал, ровно приседай", – говорит на записи полицейский.

На Винничине полицейский поплатился за истязания VINBAZAR.COM

"Сотрудник Ямпольского отделения полиции умышленно, безосновательно наносил удары гражданину резиновой дубинкой и, угрожая причинением телесных повреждений, заставлял его выполнять физические упражнения", – сказано в сообщении.

Прокуратура уже направила в суд ходатайство об аресте подозреваемого по ч. 2 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием и действиями, оскорбляющими личное достоинство).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве полицейский обокрал на встрече выпускников бывших одноклассников и остался без должности.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал