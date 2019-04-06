Биде, душ и розовая постель: появилось видео из камеры Зайцевой

В сети появилось видео из тюремной камеры, где отбывает срок виновница смертельного ДТП в Харькове Алена Зайцева.

Ролик опубликовали на Telegram-канале "ХС|Харьков". В подписи к нему отмечается, что съемка была осуществлена 5 апреля во время мониторингового визита правозащитников в Харьковский следственный изолятор (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Алена Зайцева Vgorode.ua

На кадрах видно, что в камере стоит три двухэтажных кровати, они застелены розовым и сиреневым постельным бельем. Из удобств запечатлены туалет с дверью, душ, который оборудован биде. Камера довольно светлая, с новым ремонтом, обложена современной плиткой. В ней есть кухонный стол, мойка, электрочайник, телевизор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!