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Биде, душ и розовая постель: появилось видео из камеры Зайцевой

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В сети появилось видео из тюремной камеры, где отбывает срок виновница смертельного ДТП в Харькове Алена Зайцева.

Ролик опубликовали на Telegram-канале "ХС|Харьков". В подписи к нему отмечается, что съемка была осуществлена 5 апреля во время мониторингового визита правозащитников в Харьковский следственный изолятор (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Алена Зайцева

Алена Зайцева

Vgorode.ua

На кадрах видно, что в камере стоит три двухэтажных кровати, они застелены розовым и сиреневым постельным бельем. Из удобств запечатлены туалет с дверью, душ, который оборудован биде. Камера довольно светлая, с новым ремонтом, обложена современной плиткой. В ней есть кухонный стол, мойка, электрочайник, телевизор.

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"Где Зайцева?" Сеть разозлила пустая камера виновницы жуткого ДТП в Харькове

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

  • Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

  • В январе 2019 года стало известно, что в Харькове могут закрыть автошколу, которая выдала права Елене Зайцевой.

  • Также суд отклонил ходатайство обвинения и защиты Елены Зайцевой, которые просили не привлекать результаты экспертизы в Днепре к делу.

  • Нарколог Федирко, которую разыскивали несколько месяцев, пришла в суд и заявила, что в крови Зайцевой были опиаты.

  • Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам трагической аварии в Харькове. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

  • Зайцева обжаловала приговор в апелляционной инстанции 22 марта.

  • Подал жалобу и второй фигурант Геннадий Дронов.

  • 1 апреля в Харьковский апелляционный суд поступило уголовное производство по обвинению Зайцевой и Дронова.

  • 4 апреля стало известно, что дело о смертельном ДТП на Сумской было возвращено апелляционной инстанцией назад в Киевский районный суд Харькова, поскольку осужденная Зайцева не успела ознакомиться с материалами. Апелляционное производство открыто не было.

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Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
УкраинаХарьков
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Червоний Данило
Червоний Данило
нихера себе, у этой убийы-потаскухи апартаменты!!! а где сама то она???? как долго будет продолжатся эта коррупция в судах и тюрьмах???? убийца на свободе, а в прессу они говорят что она в заключении!
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Ruldio Fergison
Ruldio Fergison
Червоний Данило, да она отсасывает отлично.
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