Серия смертельных ДТП в Украине: названа тревожная тенденция

Общей тенденцией трех резонансных ДТП в Украине - одного в Черкассах и двух в Киеве - является то, что пострадали не водители, а пешеходы которые стояли на тротуаре либо переходили улицу. Кроме того, во всех случаях водители пытались скрыться с места ДТП.

Об этом в эфире ObozTV заявил адвокат Ярослав Куц, отметив, что во всем виновата ментальность украинцев. По его словам никто из водителей не думает - что будет с ними или с людьми, стоящими на тротуаре.

"Водители привыкли, хотя и к коррумпированному, ГАИ, работник которого выскочит из любого куста и их оштрафует. К сожалению, у нас такая ментальность, когда люди чувствуют свою ответственность своим карманом. Все правила дорожного движения написаны кровью, все правила испокон веков писались после того, как случались трагедии. Поэтому об этом должен помнить каждый водитель", - сказал Куц.

Но, по словам адвоката, ответственность лежит не только на водителях, но и на тех, кто организует дорожное движение.

"Если оно (государство - прим. ред.) не контролирует скоростной режим, если государство через органы полиции не умеет контролировать всех алкоголиков за рулем, тогда нужно, чтобы государство создало меры безопасности для пешеходов, - отметил Куц и в качестве примера привел ситуацию на ст.м. "Дорогожичи. - Назовите мне одну адекватную страну, где столь большой перекресток (это по четыре полосы движения в каждую сторону, по которым все едут достаточно быстро), чтобы там находились открытые наземные пешеходные переходы. Но, опять же, там все тротуарные зоны не отделены отбойниками".

Комментируя трагедию на бул. Леси Украинки в Киеве, Куц отметил, что государство должно осознавать, что эта магистраль фактически является участком скоростного движения.

"Из того, что мы видим в результате, парень наехал на ребенка, как видно по следам на автомобиле, центральной частью авто. Фактически это говорит о том, что пешеходы дорогу почти перешли. Почему он их не увидел - будет устанавливать следствие во время следственного эксперимента. Было ли там плохое освещение, действительно ли не было видно? Но факт, пешеходные переходы в нашей стране не оборудованы должным образом. Я не говорю даже о ярком освещении, я говорю об элементарных вещах, которые называются "разметка", которую видно издалека. Их нет!", - сказал Куц.

Хотя, как отмечает Куц, автомобиль Hummer - высокий и обзор дороги водителя, по сравнению с другими легковыми авто, близкок к обзору водителя КАМАЗа.

Учитывая все обстоятельства, Куц отметил, что наказание водителю автомобиля HUMMER за убийство по неосторожности, согласно ст. 286 Уголовного кодекса Украины, будет от 5 до 8 лет, с учетом отягчающих обстоятельств. Например, если человек скрылся или пыталась скрыться с места происшествия.

"Единственное что объединяет вчерашние дорожно-транспортные происшествия, с места ДТП водители пытались скрыться. Потому что у нас за исчезновение места происшествия наказывается только административным штрафом. Не существует реальной уголовной квалификации", - констатировал Куц.

Он также согласился с тем, что пассивные виновники ДТП - водители, оставляющие авто на проезжей части, часто с нарушением запретов на остановку и стоянку, что затрудняет пешеходам обзор дороги.

"Но мы можем справедливо спросить: почему не работают полицейские с эвакуаторами, хотя им это право предоставлено? Контроль за выполнением правил дорожного движения вверено нацполиции. Они просто все это игнорируют", - сказал эксперт.

В тоже время, по словам Куца, ни одна из приведенных причин не может оправдать виновников ДТП. "Каждый, кто управляет автомобилем, как источником повышенной опасности, обязан быть бдительным и иметь такую ​​скорость, которая позволила бы контролировать безопасное движение", - заявил Куц.

Как ранее писал OBOZREVATEL, вчера вечером бывший боксер, а ныне - директор, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский совершил наезд в Киеве на бул. Леси Украинский, в результате чего потерпевшая, восьмилетняя девочка, погибла.