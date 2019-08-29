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"Где консульство с кизяками?" Безвиз "ЛНР" и "ДНР" подняли на смех в сети

1.5т Читать материал на украинском

Террористические "ЛНР" и "ДНР" готовятся к подписанию безвиза. Этому предшествовало установление побратимских отношений между временно оккупированными городами псевдореспублик – Краснодона и Макеевки.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил украинский блогер Фашик Донецкий, опубликовав скриншот сообщения в одной из сепаратистских групп.

"Новость дня, й*пт. Ожидается подписание безвиза между Краснодоном и Макеевкой. Краснодон и Макеевка подписали соглашение об установлении побратимских отношений", – иронизирует он.

Подписчики блогера принялись активно комментировать абсурдную новость и разнесли российских оккупантов за нелепую игру в "государственность" на территории анклавов террористов.

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"Цирк на дроте", "Чую, весь Краснодон переедет к побратимам. Там и до войны п*здец был", "А космодром будет?", "Братья по уму", "А до этого они были не одиннарот?", "А посольств одной банановой в другой еще не придумали? А в Макеевке можно консульство открыть и кизяков с нагайками там разместить", – смеются пользователи сети.

"Где консульство с кизяками?" Безвиз "ЛНР" и "ДНР" подняли на смех в сети

"Где консульство с кизяками?" Безвиз "ЛНР" и "ДНР" подняли на смех в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированном Донбассе организовывают перевозки между "ДНР" и "ЛНР", которые окрестили "международными". Об этом рассказал журналист и блогер Денис Казанский, разместив объявление, в котором в "ДНР" ищут перевозчиков по маршруту Дебальцево — Чернухино.

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Персона
Фашик Донецкий
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ЛНР
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
"...и разнесли российских оккупантов за нелепую игру в "государственность" на территории анклавов террористов." Перечитал несколько раз. Ничего не понял. Объясните смысл.
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