Перемирие на Донбассе – ложь, – Бессмертный

Татьяна Гайжевская Расследования 12:02, 1.09.2020

Перемирие на Донбассе нереально, это другой способ ведения войны Россией.

Такое заявление в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV сделал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в 2015-2016 и 2019 годах Роман Бессмертный. "Это война другим способом. Это затишье нужно было только для того, чтобы переориентироваться на ситуацию в Беларуси", – подчеркнул он.

"Уже несколько дней не стреляют. Более того – в день празднования Дня Независимости было объявлено, что не стреляют. Это неправда", – сказал политик.

По словам Бессмертного, сообщение об отсутствии боевых действий на Донбассе не соответствуют действительности. Несмотря на прекращение деятельности диверсионно-разведывательных групп и снайперов, оккупационные войска продолжают применять против ВСУ гранатометы, стрелковое оружие, беспилотные летательные аппараты для заброса взрывчатки.

"Скажите мне, это мир или это война другим способом?" – спросил он.

Полную версию блиц-интервью с Романом Бессмертным читайте здесь.

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