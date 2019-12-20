"Сказочник Берич": Безлер развенчал миф о скандальном сербском "снайпере ДНР"

Один из первых главарей террористической "ДНР" Игорь Безлер ("Бес") заявил, что скандально известный террорист Деян Берич ("Деки"), называющий себя снайпером, на самом деле ни дня не воевал на Донбассе.

Скриншот поста Безлера опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Бывший главарь оккупантов заявил, что все "подвиги" Берича на самом деле являются выдумкой.

Деян Берич Укринформ

"Распиаренный различного рода пропагандонами Берич не воевал ни в Славянске, ни в Краматорске, ни в Константиновке, ни в Дружковке, ни где либо "между Славянском и Краматорском" от слова вообще", – сказал Безлер.

Он добавил, что 26 мая 2014 года Берича также не было в донецком аэропорту в составе отряда террористов, вошедшего в аэропорт (группы "Север", "Старый", "Гранит").

"Все его кино и сказки о войне в составе какого то секретного подразделения "между Славянском и Краматорском" до 5 июля 2014 года, мягко говоря, обман. Ни я, ни "Хмурый" сего снайпера с его засекреченным подразделением не помним, так как все это выдумки", – подытожил одиозный террорист.

В свою очередь защитник Украины Штефан с иронией отреагировал на разоблачение украинофоба Берича, который стал пропагандистской иконой оккупантов.

"Великий сказочник Берич. Безлер открыл тайны. Не воевал нигде, ни в каких группах не был. Сам все придумал для пиара!" – написал офицер ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рядах террористической "ДНР" возмутились из-за нелепого прокола Берича. Так, боевикам не понравилось, что террорист презентовал фильм о войне "на Домбассе". Именно так было указано на афише по случаю творческого вечера с Беричем, который прошел 17 декабря в Москве.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся