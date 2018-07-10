Бежавший из "ДНР" Прилепин рассказал, как чуть не умер

Российский писатель, который воевал на стороне террористов "ДНР", но бежал из оккупированного Донбасса, Захар Прилепин пережил приступ после своего возвращения в Москву.

Как рассказал пособник террористов в комментарии пропагандистскому ресурсу RT, на востоке Украины он "постарел морально и физически".

При этом Прилепин обещает вернуться на Донбасс в случае обострения ситуации.

"Эти два, три, четыре года прошли как восемь или десять лет. Не буду делать из этого тайну, я приехал в Москву, и у меня в первую же ночь случился приступ. Я думал ночью, что умру. Врачи в больнице сказали, что у меня хронически плохой сон, плохое питание и живу я в состоянии стресса", - пожаловался пособник террористов.

Напомним, в сети высмеяли бегство Прилепина из "ДНР".