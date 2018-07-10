МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Бежавший из "ДНР" Прилепин рассказал, как чуть не умер

2.4тЧитать новость на украинском

Российский писатель, который воевал на стороне террористов "ДНР", но бежал из оккупированного Донбасса, Захар Прилепин пережил приступ после своего возвращения в Москву.

Как рассказал пособник террористов в комментарии пропагандистскому ресурсу RT, на востоке Украины он "постарел морально и физически".

При этом Прилепин обещает вернуться на Донбасс в случае обострения ситуации.

Новости
Почему РФ не признала "ЛДНР": Прилепин придумал отмазку

"Эти два, три, четыре года прошли как восемь или десять лет. Не буду делать из этого тайну, я приехал в Москву, и у меня в первую же ночь случился приступ. Я думал ночью, что умру. Врачи в больнице сказали, что у меня хронически плохой сон, плохое питание и живу я в состоянии стресса", - пожаловался пособник террористов.

Напомним, в сети высмеяли бегство Прилепина из "ДНР".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Захар Прилепин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
13
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Нові
Старі
Кращі
Найгірші

Наши блоги