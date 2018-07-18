МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Бежавший из "ДНР" боевик сдал важные данные об армии РФ

4.3тЧитать новость на украинском

Террористами на оккупированном Донбассе руководят российские кадровые офицеры, а формально так называемые 1 и 2 армейские корпуса – это часть регулярной армии РФ.

Об этом в интервью ТСН рассказал бывший высокопоставленный боевик "ДНР", который в мае 2018 перешел на подконтрольную Украине территорию, Владимир Бакланов, отметив, что также большую часть "войск" "ЛДНР" составляют и присланные из РФ "алкаши".

Новости
C нами сидели и донецкие милиционеры, и чеченские боевики - экс-пленный "ДНР"

"Уровень звания - от подполковника, должность - корпусной уровень и выше. То есть с российской стороны - корпусной и выше. Вы же знаете, что армия делится на полки, бригады (это может быть одно и тоже), дивизии и корпуса. В “ДНР” и “ЛНР” нет дивизий. Там среднее между дивизионным и корпусным уровнем. Бригады очень плохо оснащены транспортом, не так как украинские или российские. Они не способны очень быстро двигаться и поднимать то количество боеприпасов, которое им необходимо. Просто транспорта мало дали. Это целенаправленно сделано, судя по всему. Они сосредоточили на корпусе - корпус должен снабжать бригады как вышестоящее лицо", - рассказывает бывший боевик.

По его словам, армия “ДНР” - это полк спецназа и “республиканская гвардия”.

Новости
Экс-главарь боевиков "ДНР" сеет панику о "вторжении Украины"

"1-й и 2-й армейские корпуса" являются частью российской армии. Почему-то все думают, что армия “ДНР” - это корпус. Корпус не имеет к армии “ДНР” никакого отношения. Это реально местное население плюс высшие руководители – россияне. У них слишком хорошее восприятие своей армии… Показуха на высшем уровне, куча бумаг, которые никому не нужны. Подготовка тех, кто прибывал сначала - была выше в целом. А потом… Мы их (российских офицеров. - Ред.) называли “гуманитарка” или "оккупанты". Потому что люди ведут себя, как хозяева. У них очень сильный кадровый голод, потому что присылают просто алкашей", - рассказал Бакланов.

Также он рассказал о поставках оружия из России, которое доставляется террористам из разных воинских частей.

"Например, 122-мм снаряды под систему “Град”: их проходило огромнейшее количество, до 15 тысяч практически. В таких же количествах проходили и 122-ые, которые идут на гаубицы Д-30, самоходного варианта или буксированого. Плюс на минометы 120-мм калибра, ну и для стрелкотни - просто немерянно, в миллионах", - подчеркнул экс-боевик.

Новости
Экс-главарь боевиков рассказал о массовом бегстве террористов "ДНР"

Он отметил, что основными логистическими пунктами разгрузки являются Донецк, Амвросиевка и Луганск.

"Есть квоты на подразделение и, соответственно, нарядом, которым выписывалось, все направлялось в пункт назначения. Железнодорожные составы приходили из разных военных округов России. У нас в Донецкой области снега не было, а вагоны приходили полностью заметенные. Российская Федерация - все (вооружение, - ред.)", - рассказал Бакланов.

Напомним, также Бакланов рассказал о массовых расстрелах на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
5
8
Смешно
7
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ватоголовая армия алкашей, которая медленно, но уверенно утилизируется на Донбассе. Дабы ватодегенераты не поднимали тему про какие-то виртуальные котлы ( в последний раз мне тёрли что их уже 7 было 😂), то хотелось бы узнать о ватных достижениях на фронте - за последний год.
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Ну а что, понравилось. Особенно про алкашей. Получается, что каждый день самая боеспособная армия получает качественных звездюлей от обычных алкашей. Оказывается наши алкаши легко устроили семь котлов боевым киборгам и продолжают утилизацию бандеровцев с завидным постоянством. Горжусь нашими алкашами!!! Всё, я побежал в аптеку за боярой.
Ответить
1
0
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Пигин Макс, скорее алкашная армия отгребает пиздюлей. Не согласен? Расскажи-ка о военных победах ватодегенератов за этот год? :)
Ответить
0
0
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Настало время акуительных историй.Ну ничё, быдло схавает, схавало же историю про передвижные крематории
Ответить
1
0
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Кастрюлев Мыкола, какаху с головы сними. :) Как есть : вы - пидары срущие в сети и алкаши огребающие пиздюлей. Не, ну можешь назвать хоть какие-то победы ватоголовых за последний год. Если такие есть, конечно ;)
Ответить
0
0

Наши блоги