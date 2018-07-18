Бежавший из "ДНР" боевик сдал важные данные об армии РФ

Террористами на оккупированном Донбассе руководят российские кадровые офицеры, а формально так называемые 1 и 2 армейские корпуса – это часть регулярной армии РФ.

Об этом в интервью ТСН рассказал бывший высокопоставленный боевик "ДНР", который в мае 2018 перешел на подконтрольную Украине территорию, Владимир Бакланов, отметив, что также большую часть "войск" "ЛДНР" составляют и присланные из РФ "алкаши".

"Уровень звания - от подполковника, должность - корпусной уровень и выше. То есть с российской стороны - корпусной и выше. Вы же знаете, что армия делится на полки, бригады (это может быть одно и тоже), дивизии и корпуса. В “ДНР” и “ЛНР” нет дивизий. Там среднее между дивизионным и корпусным уровнем. Бригады очень плохо оснащены транспортом, не так как украинские или российские. Они не способны очень быстро двигаться и поднимать то количество боеприпасов, которое им необходимо. Просто транспорта мало дали. Это целенаправленно сделано, судя по всему. Они сосредоточили на корпусе - корпус должен снабжать бригады как вышестоящее лицо", - рассказывает бывший боевик.

По его словам, армия “ДНР” - это полк спецназа и “республиканская гвардия”.

"1-й и 2-й армейские корпуса" являются частью российской армии. Почему-то все думают, что армия “ДНР” - это корпус. Корпус не имеет к армии “ДНР” никакого отношения. Это реально местное население плюс высшие руководители – россияне. У них слишком хорошее восприятие своей армии… Показуха на высшем уровне, куча бумаг, которые никому не нужны. Подготовка тех, кто прибывал сначала - была выше в целом. А потом… Мы их (российских офицеров. - Ред.) называли “гуманитарка” или "оккупанты". Потому что люди ведут себя, как хозяева. У них очень сильный кадровый голод, потому что присылают просто алкашей", - рассказал Бакланов.

Также он рассказал о поставках оружия из России, которое доставляется террористам из разных воинских частей.

"Например, 122-мм снаряды под систему “Град”: их проходило огромнейшее количество, до 15 тысяч практически. В таких же количествах проходили и 122-ые, которые идут на гаубицы Д-30, самоходного варианта или буксированого. Плюс на минометы 120-мм калибра, ну и для стрелкотни - просто немерянно, в миллионах", - подчеркнул экс-боевик.

Он отметил, что основными логистическими пунктами разгрузки являются Донецк, Амвросиевка и Луганск.

"Есть квоты на подразделение и, соответственно, нарядом, которым выписывалось, все направлялось в пункт назначения. Железнодорожные составы приходили из разных военных округов России. У нас в Донецкой области снега не было, а вагоны приходили полностью заметенные. Российская Федерация - все (вооружение, - ред.)", - рассказал Бакланов.

Напомним, также Бакланов рассказал о массовых расстрелах на Донбассе.