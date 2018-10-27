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''Бежали и обосрал*сь'': волонтер рассказал об эпичном позоре ''ДНР''

13.7тЧитать материал на украинском

Террористы "ДНР" в зоне проведения ООС на Донбассе уничтожили собственную позицию.

Об очередной неудаче оккупантов в Facebook рассказал волонтер Юрий Мысягин, отметив, что это произошло в районе Донецкого аэропорта, где справа и слева от пункта бойцов ВСУ находятся позиции террористов.

"Бежали-бежали и по дороге вср*лись. Что-то обд*оченцам захотелось сегодня повоевать с позиции, которая слева, и начался обстрел минами 82-го калибра. А "дул такой сильный ветер" и так получилось, что те, что слева от нас, накрыли позицию своего же батальона, которая находится от нас справа. Так отлично отработали, что блиндажа справа уже нет. Уничтожен полностью", - рассказал Мысягин.

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"Наши хлопцы посмеялись, сказали - это не мы и продолжили своим делом заниматься", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в штабе ООС рассказали о хороших новостях с Донбасса.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Очередная сказка для кастрюль.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Теперь "правые" обдроченцы должны отомстить "левым"
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Волиняка Сухий
Волиняка Сухий
І ворог знищений, і ми не при справах). От би так сєпари частіше одне одного вбивали від усрачки)
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