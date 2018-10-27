''Бежали и обосрал*сь'': волонтер рассказал об эпичном позоре ''ДНР''

Террористы "ДНР" в зоне проведения ООС на Донбассе уничтожили собственную позицию.

Об очередной неудаче оккупантов в Facebook рассказал волонтер Юрий Мысягин, отметив, что это произошло в районе Донецкого аэропорта, где справа и слева от пункта бойцов ВСУ находятся позиции террористов.

"Бежали-бежали и по дороге вср*лись. Что-то обд*оченцам захотелось сегодня повоевать с позиции, которая слева, и начался обстрел минами 82-го калибра. А "дул такой сильный ветер" и так получилось, что те, что слева от нас, накрыли позицию своего же батальона, которая находится от нас справа. Так отлично отработали, что блиндажа справа уже нет. Уничтожен полностью", - рассказал Мысягин.

"Наши хлопцы посмеялись, сказали - это не мы и продолжили своим делом заниматься", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в штабе ООС рассказали о хороших новостях с Донбасса.