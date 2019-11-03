Бежал с Украины: всплыли подробности страшного ДТП с ребенком в Хмельницком

В аварии в Хмельницком, жертвой которой стала 11-летняя София Чернобай, появились новые подробности. Выяснилось, что один из подозреваемых водителей – гражданин Турции – уже покинул территорию Украины.

Подробнее – в нашем материале.

В ДТП погибла 11-летняя София Чернобай Фото: TV7+

Жуткое ДТП, где в ходе столкновения мотоцикла и Mercedes погибла девочка-пешеход, вызвало в городе большой резонанс. Многие считали, что среди участников аварии есть "мажор". Люди сетовали, что даже через несколько дней после трагедии им ничего не было известно о личностях водителей.

Масла в огонь подлила полиция, которая вначале опубликовала информацию о ДТП на своем сайте, а затем ее удалила.

ДТП с ребенком в Хмельницком Depo. Хмельницкий

OBOZREVATEL обратился к начальнику пресс-службы ГУНП в Хмельницкой области Инне Гелеге за разъяснением ситуации. По словам спикера полиции, ответственность за ДТП лежит на обоих водителях.

"Некоторые свидетели говорили, что во время происшествия водитель Mercedes стоял на перекрестке, поэтому все указывало на то, что виновен мотоциклист. Но потом мы получили видео, на котором был момент столкновения. На кадрах видно, что легковое авто движется. По правилам, водитель Mercedes должен был выехать на перекресток и пропустить мотоцикл. Вина же мотоциклиста в том, что он, по данным свидетелей, превысил скорость", – объяснила Гелега.

ДТП с ребенком в Хмельницком Depo. Хмельницкий

ДТП с ребенком в Хмельницком Depo. Хмельницкий

По словам спикера областной полиции, мотоциклист был задержан в тот же день, когда произошла авария. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Поскольку второй участник ДТП – иностранец, Уголовный процессуальный кодекс Украины требует вручения подозрения на понятном ему языке. Воспользовавшись тем, что для поиска переводчика и перевода документов на турецкий с целью соблюдения процессуальной процедуры следователю понадобилось дополнительное время, мужчина покинул пределы Украины", – отметила спикер областной полиции.

О том, где сейчас находится иностранец и каким образом он будет задержан, в полиции не уточнили.

ДТП с ребенком в Хмельницком Google. Maps

Напомним, что авария произошла 19 октября в Хмельницком на перекрестке ул. Водопроводная и Староконстантиновское шоссе. Столкнувшись с Mercedes, мотоцикл отбросило прямо на школьницу, которая ожидала зеленый сигнал светофора. Девочка получила тяжелые травмы и скончалась в реанимации.

Люди, знавшие Софийку Чернобай, рассказывали OBOZREVATEL, что это была очень веселая и умная девочка. У нее есть младший братик, который ходит во второй класс.

Когда родители разбирали вещи дочери, то обнаружили рисунки и поздравления, которая София приготовила родным к предстоящим праздникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лиманском районе Донецкой области 31 октября произошла авария с участием двух автомобилей. На месте погиб водитель со своей женой.

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