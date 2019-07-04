Бездна коррупции: всплыло знаковое видео о дорогах в Украине из "Слуги народа"

В сети начало набирать популярность видео из сериала "Слуга народа" о том, как отмываются деньги и выстраиваются коррупционные пирамиды на ремонте дорог.

В видеофрагменте, опубликованном на YouTube, высмеивается стремление чиновников "Укравтодора" наживать целые состояния на этом проблемном вопросе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, авторы фильма высветили такую тему, как бюрократия и причастность каждого звена ведомства (от начальства до простых рабочих) к присвоению бюджетных средств.

Дороги в Украине Скриншот видео

Ради этого герои сериала постоянно отодвигают срок выполнения работ, экономят на качестве дорожного покрытия и завышают стоимость ресурсов, необходимых для проведения работ. Попутно они лгут президенту и уверяют, что просто не могут справиться по-другому. Он, в свою очередь, ставит подчиненным в пример западный опыт, где качество сочетается с ответственностью тех, от кого оно зависит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году продолжился масштабный ремонт дорог государственного значения. Работы затронут большинство регионов, при этом подрядчиков обязали в течение 5 лет после ремонта дороги за свой счет ликвидировать дефекты.

Напомним, Кабинет министров Украины заложил в бюджет 56 млрд грн на ремонт дорог в 2019 году.

Также министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Украине появятся платные автобаны. Он также обозначил примерную стоимость проезда по ним.

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