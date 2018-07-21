Без шансов: украинцы дали печальный прогноз по расследованию убийства Шеремета

Следствию не удастся найти убийц журналиста Павла Шеремета, погибшего в результате взрыва автомобиля летом 2016 года.
Данное мнение выразило большинство читателей OBOZREVATEL, которые приняли участие в соответствующем опросе на нашем сайте (всего проголосовали 4053 человека).
Так, 62% респондентов уверены, что виновники трагедии останутся неизвестными и преступление останется "висяком".
При этом почти каждый третий проголосовавший (31%) считает, что за убийством известного журналиста стоят спецслужбы России.
Лишь 5% опрошенных верят, что убийц Шеремета все же удастся найти. Они отметили, что данное расследование является "делом чести для Украины".
Накануне OBOZREVATELрассказывал о том, как проходит расследование убийства Павла Шеремета.
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