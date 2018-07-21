Без шансов: украинцы дали печальный прогноз по расследованию убийства Шеремета

Следствию не удастся найти убийц журналиста Павла Шеремета, погибшего в результате взрыва автомобиля летом 2016 года.

Данное мнение выразило большинство читателей OBOZREVATEL, которые приняли участие в соответствующем опросе на нашем сайте (всего проголосовали 4053 человека).

Так, 62% респондентов уверены, что виновники трагедии останутся неизвестными и преступление останется "висяком".

При этом почти каждый третий проголосовавший (31%) считает, что за убийством известного журналиста стоят спецслужбы России.

Лишь 5% опрошенных верят, что убийц Шеремета все же удастся найти. Они отметили, что данное расследование является "делом чести для Украины".

Накануне OBOZREVATELрассказывал о том, как проходит расследование убийства Павла Шеремета.