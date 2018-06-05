Без Сенцова: Кремль слил данные по обмену заключенными с Украиной

Кремль готовит обмен арестованного в Украине журналиста Кирилла Вышинского на незаконно удерживаемых или же осужденных в РФ украинцев, при этом объявивший голодовку режиссер Олег Сенцов для обмена не рассматривается.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Незыгарь", который считается "сливным бачком" Кремля.

"Возможно,это станет хорошим стартовым условием (одним из десятка) для начала нового этапа в переговорном процессе с Украиной для нового "кремлевского куратора" (кто - он или она мы узнаем в ближайшее время)", - говорится в сообщении.

При этом, по словам источника, также вскоре ожидается обмен между Киевом и террористами "Л/ДНР", прямой переговорный процесс (после сентября) и организация реального перемирия.

Напомним, ранее Кремль официально прокоментировал возможность обмена Сенцова на Вышинского.