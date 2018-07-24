"Без России невозможно": Волкер сделал заявление по Донбассу

Российская сторона блокирует переговоры о введении миротворческого контингента ООН на Донбасс.

"Россия застряла в своей позиции, озвученной в сентябре прошлого года. Они поддерживают только расстановку сил по защите миссии ОБСЕ. Это не создает условий для дальнейшего выполнения Минских соглашений", - сказал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в комментарии телеканалу "112 Украина".

По его словам, таким образом РФ блокирует выполнение Минских соглашений, а значит — восстановление "нормальной жизни" в регионе. Но пока Кремль в этом не заинтересован.

"Нужны настоящие миротворческие силы, которые обеспечат безопасность, отвода тяжелого вооружения, контроль за украинской границей, обеспечат условия, при которых могут быть проведены местные выборы. Когда люди смогут вернуться домой, восстановится нормальная жизнь", - сказал дипломат.

Волкер подчеркнул, что миротворческую миссию ООН можно направить на Донбасс только с согласия России.

"Именно поэтому мы ведем переговоры ... Без согласия России это невозможно", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН в случае размещения на всей территории оккупированного Донбасса поможет вернуть мир на этих землях за считанные недели.